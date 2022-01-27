CHP’li Bayır’ın annesi Beko mağduru oldu

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın annesinin evinde bulunan çamaşır makinesi önceki gün akşam çalışırken yandı. Alevlere teslim olan makineden yükselen dumanlar Bayır'ın 78 yaşındaki annesini etkilerken, Bayır olaydan sonra yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak Beko markasına tepki gösterdi.

Böyle bir olayda annesinin hayatını bile kaybedebileceğinin altını çizen Tacettin Bayır, itfaiyecilerin tuttuğu rapora göre yangının çamaşır makinesi kaynaklı olduğu belirtildi. Vekil Bayır, Beko markasının yetkili servisinde muhatap bulamadıklarını ve yaşanan mağduriyeti bildirecekleri bir yer olmadığını şikayet ederken, "makineniz Beko ise, tedbiri elden bırakmayın!" ifadelerini kullandı.

'TEDBİRİ BIRAKMAYIN'

Bayır mesajında, "UYARIDIR! Çamaşır Makineniz BEKO ise akşam yatarken asla çalıştırmayın! Annem banyodan duman çıktığını fark etmemiş ya da makinayı yatarken çalıştırmış olsaydı yangından ve yayılan dumandan ölebilirdi. İtfaiye raporuna göre yangın çıkma nedeni, çamaşır makinesinden kaynaklı olduğuna yönelik. Evin elektrik tesisatında herhangi bir sorun bulunmuyor. Müşteri hizmetlerini aradığınızda muhatap olacak mağduriyetinizi bildirecek biri yok. Ardı ardına dört kez aramamıza rağmen sesli yanıt sistemi karşınıza çıkıyor ve sürekli adınızı soyadınızı sorup, sorunu yazmanızı belirterek sistemden devre dışı bırakıyor. Çamaşır makineniz Beko ise, tedbiri elden bırakmayın" açıklamasını yaptı.