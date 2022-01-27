‘İhanet kelimesi muhacir ile anılamaz’

CHP'li Başkan Kılıç, "Muhacir diye küçümsenenler, tarihin yazdığı savaşlarda en geride kalanlar, yani düşmanla sonuna kadar dövüşenler, çekilen ordunun ri'cat hatlarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak, çekilmek nedir bilmeyenlerdir. Muhacirler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır" ifadelerini kullandı.

'OLMAZSA OLMAZIDIR'

"İHANET kelimesi muhacirle birlikte anılamaz" diyen Başkan Erhan Kılıç, "Balkanlardan binbir zorluk ve acılar yaşayarak göçen ve Buca'nın özünün, tarihinin olmazsa olmazı olan muhacirler, tarihin hiçbir döneminde yalnız kalmamış, kültürüyle, dik duruşuyla var olmuştur, yarın da olacaktır" açıklamasını yaptı.