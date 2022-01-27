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Haberler İzmir İzmir'de acı son! 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ece öldü

İzmir'de acı son! 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ece öldü

Son dakika... İzmir'in Konak ilçesinde, hava almak için çıktığı 7'nci kattaki evlerinin balkondan dengesini kaybederek düşen Ece B. (23), hayatını kaybetti.

AA

27.01.2022, 08:30

İzmir’de acı son! 7’nci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ece öldü

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanın 7. katından düşen kadın yaşamını yitirdi.

Göztepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir apartmanda ailesiyle yaşayan Ece Baş (23), 7'nci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Ece Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Baş'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.