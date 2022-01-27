İzmir’de bir yılda ele geçirilen metamfetaminde yüzde 111’lik artış

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadelesini tüm hızıyla sürdürürken, 2020 yılında 56 kilo 177 gram yakalanan metamfetamin maddesi, 2021'de ise yüzde 111'lik bir artışla 118 kilo 510 gram olarak ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin en pahalılarından olarak bilinen kokain ise 2020 yılında 15 kilo 880 gram yakalandı. 2021 yılında da 10 kilo 714 gram kokain ele geçirildi. Bu düşüşün sebebi ise metamfetamine bağlanıyor. Metamfetamin, ara kimyasallarla yapılan, 'kristal', 'buz', 'ateş' isimleriyle adlandırılan ve etkisi kokaine benzetildiği için halk arasında 'fakirin kokaini' olarak adlandırılıyor.



YÜZDE 91.92 ARTIŞLA 77 KİLO 213 GRAM BONSAİ

2020 yılında 292 kilo 527 gram skank ele geçirilirken, 2021 yılında yüzde 11'e yakın bir artışla 324 kilo 302 gram ele geçirildi. 2020 yılında 40 kilo 232 gram bonsai yakalanırken, 2021 yılında yüzde 91.92 artışla 77 kilo 213 gram ele geçirildi. Uyuşturucuların içerisinde en tehlikeli madde olan eroin ise İzmir'de fazla tüketilmiyor. 2020 yılında 5 kilo 688 gram eroin yakalanırken, 2021 yılında yüzde 9 artışla 6 kilo 220 gram ele geçirildi. 2020 yılında 56 bin 91 adet extacy yakalanırken, yüzde 5.2'lik düşüşle 2021'de 52 bin 885 madde yakalandı.



UYUŞTURUCU SUÇLARINDA 24 BİN 859 OLAY

Uyuşturucu suçlarında İzmir genelinde 2020 yılında 13 bin 192 olay yaşandı. 2021 yılında ise bu oran yüzde 88.44 oranında artarak 24 bin 859 olay meydana geldi. Uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarda ise 2020 yılında bin 455 olay varken, 2021'de yüzde 51.89 artışla 2 bin 210 olay yaşandı. Uyuşturucu suçlarıyla ilgili tutuklu ve adli kontrol sayılarına bakıldığında 2020'de 16 bin 710 olaya karşılık 2021'de 28 bin 932 olay mevcut. Yakalanan şüpheli sayılarında yüzde 73.14'lük bir artış oldu. 2020'de 932 olan tutuklu ise 2021'de bin 438'e yükseldi. Adli kontrollerde 2020 yılında 758, 2021 yılında bin 31 adli kontrol mevcut. Müdürlüğün il genelinde park ve bahçe denetimleri de devam ediyor. 2020 yılında 10 bin 27 denetimden 2 bin 374 idari işlem uygulandı. 2021'de ise 16 bin 801 denetimden 7 bin 801 idari işlem uygulandı. Parkların yanı sıra okulların önlerinde de çalışmalar sürdürülüyor.

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