Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu 26 yaşında

1996 yılından beri aralıksız hizmet veren Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu, 26'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı. İzmir Arena'da düzenlenen kuruluş yıl dönümü balosuna Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu çalışanlarının yanı sıra İzmir tıp camiasının önde gelen hekimleri de katıldı. Gecede davetliler Aegean Band Orkestrası'nın seslendirdiği şarkılar eşliğinde doyasıya eğlenirken, Karnaval Şov Bandosu ve Teoman Dalcı'nın şovu da geceye renk kattı.

BÜYÜK BİR ONUR

Davetlilere hitaben bir konuşma yapan Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, "26 yıl önce, tam da bugün kurulmuş olan Talatpaşa Laboratuvarı'nın, son 6 yılında fiilen bulunmak benim için büyük bir onur. Son 6 yılda 5 şubeye ve yaklaşık 60 kat işlem hacmine ulaştık. Her sene yaklaşık 120.000 hastamıza hizmet vermekteyiz. Destekleriniz ile İzmir'in en büyük laboratuvarı konumuna geldik" dedi.