Ege’nin gurur tablosu

Türk basın tarihinde yeniliklerin öncüsü olan ve üç asıra tanıklık eden Yeni Asır Gazetesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) Ödül Töreni'nde sektöründe başarılı iş insanları, şirket ve kuruluşları ödüllendirdi. Swissotel Büyük Efes'teki görkemli ödül töreninde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Yeni Asır'ın marka değeri İzmirle, kentle özdeşleşmiştir. Yeni Asır gibi yüzyılları aşan bir marka değerine sahip olmak bir şehir için de çok önemli bir şey. Şehir kültürü olduğunun bir göstergesi" diye konuştu.

Görkemli geceye Turkuvaz Medya Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Turkuvaz Yazılı Medya Reklam Genel Müdürü Yasemin Gebeş ve Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ile birlikte İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, MHP İzmir eski Milletvekili Murat Koç, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Şükrü Barış Kocagöz, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Arkas Holding CEO'su Önder Türkkanı, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ile Ayhan Sicimoğlu başta olmak üzere birçok seçkin davetli katıldı.

YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ HEP YENİ ASIR OLDU

YENİ Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, "Türkiye'nin üç asıra hitap eden ve Türk basın tarihi boyunca pek çok yeniliğin öncüsü olan Yeni Asır Gazetesi'nin Ege YİİT Ödülleri'ne hoşgeldiniz. Çağımızda haberleşme ne kadar hızlansa da yeni medya ve sosyal medya mecralarında doğru bilgiye ulaşmak bir o kadar da zordur. İşte tam bu noktada geleneksel medyanın önemi ortaya çıkıyor. Güvenilir ve doğru bilgiye giden meşakkatli yolda 127 yıldır ilkelerinden sapmadan yayın hayatını sürdüren Yeni Asır gibi köklü gazeteler varlıklarını sürdürmeye gelecekte de devam edecektir. Korona virüsün dünyayı kasıp kavurduğu süreçte gösterdikleri başarılı çalışmalarla ülkemize ve bölgemize enerji, teknoloji, gıda, tarım sağlık, sanat, spor, belediyecilik ve sosyal sorumluluk alanında damga vuran şirketlerimizi, odalarımızı, kulüplerimizi ve belediyelerimizi Yeni Asır Gazetesi olarak ödüllendirmek istedik. Ege YİİT Ödülleri'ni hak eden başarılı şirket, oda, spor kulübü ve belediyelerimizi tebrik ederim" diye konuştu.

"YENİ ASIR'IN YÜZYILI AŞAN MARKA DEĞERİ İZMİR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

EGE YİİT Ödül Töreni'nin bu yıl ikincisinin düzenlendiğine dikkat çeken Vali Köşger, "İlki 2019 yılında başlamış bu ödül töreninde sektöründe başarılı olmuş her biri kendi alanında ülkemizi daha iyi noktaya taşımakta gayret sarfeden işadamlarımıza ödül vermek için bugün toplanmış bulunuyoruz. Türkiye'nin aynı zamanda İzmir'in yüzyılı aşan marka değeri Yeni Asır Gazetemizin tertip ettiği bir gece bu.

ASLINDA Yeni Asır gibi yüzyılları aşan bir marka değerine sahip olmak bir şehir için çok önemli bir şey. Şehirde kültürün olduğunun bir göstergesidir. Yani yüzyılları aşan müesseselere sahip olan şehirler, hakikaten diğer şehirlere göre mesafe aldığının göstergesidir. Yeni Asır'ın marka değeri İzmirle özdeşleşmiş, İzmir'e oldukça güzel katkısı olmuş bir markadır. Törenin İsmi 'Ege YİİT'. Ancak araya bir 'G' lazım. Dolayısıyla bu harfi de bir dahaki ödül töreninde 'Gastronomi' ya da 'Gıda' olarak, sizin deyiminizle redakte etmekte fayda var. Araya eklenirse bu ödülleri alanların Ege'nin Yiğit'leri olduğu anlaşılsın.

BEN buraya teşrif eden, ödül alan, geceyi tertip eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin, bölgenin ve İzmir'in geleceğini çok parlak görüyorum. İzmir'in parlayan yıldızı olduğunu, ufkunun da açık olduğunu görüyorum. İzmir bir liman şehri. Her zaman, her dönemde ufku açık olmuştur. Önümüzde çok güzel günler görüyorum ben. İnşallah hep birlikte o günlere yaşayacağız, çalışacağız, üreteceğiz, daha güzel günlere hep beraber gideceğiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

GEBEŞ'TEN VALİ KÖŞGER'E TEŞEKKÜR PLAKETİ

Turkuvaz Medya Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Turkuvaz Yazılı Medya Reklam Genel Müdürü Yasemin Gebeş, Vali Yavuz Selim Köşger'e teşekkür plaketi takdim etti.

VALİ KÖŞGER'DEN UÇAK'A PLAKET

Uçak Kardeşler, 'Yaş, Meyve ve Sebze Sektörü İhracat Ödülü'nün sahibi oldu. Uçak Kardeşler Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, ödülünü İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in elinden aldı.

ALTAY SPOR'A ÖDÜLÜNÜ ERCAN DEMİR VERDİ

Spor dalında 'En Genç Başarılı Yönetici Ödülü'nü, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'in elinden aldı.

YENİ ASIR EKİBİ GECEDE KONUKLARI AĞIRLADI

Şenol Kantürk, Hüseyin Çelik, Ahmet Kökçü, Burcu Ilgın, Erhan Gülenç, Kadir Sıvacı, Ercan Demir, Sezai Elgin, Zümrüt Yılmaz, Gonca Elibol, Bülent Gürlük, Halil Fincan