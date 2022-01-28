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Haberler İzmir İzmir'de ekiplerden operasyon! İş yerini uyuşturucu serasına çeviren 2 kişi tutuklandı

İzmir'de ekiplerden operasyon! İş yerini uyuşturucu serasına çeviren 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda uyuşturucu serasına çevrilen bir iş yerinde 593 kök toplam 65 kilo 250 gram kenevir bitkisi, 20 gram esrar tohumu ve kenevir bitkisi yetiştirmek için kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

DHA

28.01.2022, 20:40

İzmir’de ekiplerden operasyon! İş yerini uyuşturucu serasına çeviren 2 kişi tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında 25 Ocak'ta Bornova ilçesinde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde bitkisi yetiştirildiğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. İş yerinin, kenevir bitkisi yetiştirmek için uyuşturucu serasına çevrildiği tespit edildi. Operasyonda yapılan aramada 593 kök toplam 65 kilo 250 gram kenevir bitkisi, 20 gram esrar tohumu ve kenevir bitkisi yetiştirmek için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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