Sıtkı, İEKKK’den istifa ederek bu işten sıyrılacağını sandı ama...

Göçmenler ile ilgili yaptığı açıklamalarla büyük tepki çeken İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu (İEKKK) Başkanı Sıtkı Şükürer, görevinden istifa etti. Başkan Tunç Soyer'in sessiz kaldığı olayda tepkiler çığ gibi büyüyünce CHP Genel merkezinin devreye girerek hem Tunç Soyer'le hem de İl Başkanı Deniz Yücel'le konuyu görüştüğü ve ardından böyle bir formül bulunduğu ifade edildi.

TOPLANTI 2 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Şükürer kuruldaki görevini bırakırken ortağı olduğu Sun Bağımsız Denetim isimli şirketin Büyükşehir'e bağlı 12 şirkete ücretli olarak yaptığı denetim işinin ne olacağı ise merak konusu oldu. Şükürer'in şirketinin bu 12 belediye iştirakine bu hizmeti vererek yıllık 2.5 milyon liraya civarında gelir elde ettiği hesaplanıyor. Bu arada Şükürer'e tepkiler artarak devam erken gözler dün yapılacak İEKKK toplantısına çevrilmişti. Ancak toplantı önümüzdeki hafta çarşamba gününe ertelendi. Edinilen bilgilere göre Şükürer, 2 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu toplantısına katılarak görevi bıraktığını açıklayacak. Ardından Soyer, kurul başkanlığı için yeni bir isim önerecek.

ŞÜKÜRER NE DEMİŞTİ?

ŞÜKÜRER, "Bu kentin mübadeleyle gelen insanları, daha sonra İç Anadolu'dan gelen insanları, daha sonra Doğu ve Güneydoğu'dan gelen insanları, daha sonra başka yerlerden gelen insanları. Her gelen, her gelen bir daha istisna. En büyük ihanet mübadeleyle gelenlerdir. Bu kente sürekli mütemadiyen ihanet ediyorlar. Dünyanın en büyük lağım çukurunu ben yaratmadım. Bu kentin sonradan gelen bu insanları yarattı" demişti.

İZTO'NUN TOPLANTISINDA GERGİN ANLAR

ÖZGENER: BU ÜLKEYİ AYRIŞTIRAMAYIZ

İZMİR Ticaret Odası meclis toplatısına Sıtkı Şükürer'in "göçmenlerle" ilgili yaptığı açıklamalar damga vurdu. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Meclis üyelerimiz fikirlerini paylaştı. Bu ülke bir bütündür. Bu ülkede hepimiz bir bütünüz. Bu ülkeyi ayrıştıramayız. Böyle söyleme bir tepki gelmesi doğaldır" dedi.

KAZANÇOĞLU: GÖREVLERİ GÖZDEN GEÇİRİLSİN

İZTO Meclis Üyesi Akın Kazançoğlu, "İnsan yaşamaya devam ettiği ve ekmeğini yediği şehir için böyle açıklama yapamaz. Büyükşehir'in 12 şirketinin mali müşavirliğini yapıyor. İzmir'de aldığı görevlerin de gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

AZTEKİN: KENDİSİNE BEYİN TAKTIRSIN

İZTO Meclis Üyesi Metin Aztekin, "Ben Girit göçmeniyim. Hazmedilir bir şey değil. Son yaptığı açıklamayı hangi kafayla yaptığını düşünemiyorum. Bu, faşist ırkçı düşüncenin sözcüklere dökülmesidir. Özür dilemenin bir anlamı yok. Tıp çok gelişti, kendisine bir beyin taktırsın. Odamızla da çalışıyormuş. Sayın başkanın gerekeni yapması gerekiyor" dedi.

AL'IN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

SÖZ alan Koç Ali Al'ın açıklamaları ise İZTO Meclisi'ndeki tansiyonu yükseltti. Al, "Arkadaş kendisine Karşıyakalı diyor. Kuvayi Milli hareketi başladığında hiçbir İzmirli yoktu. Erzurumlular, Mardinliler, Urfalılar vardı. Buradan düşman Akşehir'e kadar ilerlemiş, kimse kurşun sıkmamış" dedi. Bunun üzerine meclisten bazı tepkiler yükseldi.

TEK: BU BİR GÜÇ ZEHİRLENMESİ

MECLİS Üyesi Sabri Tek ise, "Talihsiz bir konu olduğu aşikar. Bu insanları araştırdım. Yaptırdığı konuşma çok korkunç, anlaşılır gibi değil. Acaba bir insan ülkeyi tek başına mı kurdu. Bu bir güç zehirlenmesidir" diye konuştu.

KILIÇ: SOYER GEREKENİ YAPMALI

MECLİS Üyesi Lütfi Kılıç, "Açıklama hepimizi derinden üzmüştür. Bu ayrıştırıcı ve aşağılayıcı dili kesinlikle kabul etmiyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gereğini yapması çağrısında bulunuyorum" dedi.

MENTEŞ: BİR YAPTIRIM GEREKİYOR

MECLİS Üyesi Levent Menteş, "Geçtiğimiz yıllarda bu konuyla ilgili aynı açıklamalarda bulunmuş. Benzer konuşmayı 10 sene önce de yapmış. Yanlış yok, tekrar var. Kendisi de akıllı ve zeki bir insan. Kendisiyle ilgili bir yaptırım yapılması gerekiyor" dedi.

AK PARTİLİ HAMZA DAĞ: SOYER TAVRINI ORTAYA KOYMALI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Sıtkı Şükürer'in "göçmenlerle" ilgili yaptığı açıklamaları kınayarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulundu. Dağ, "Büyükşehir Belediyesi ile bu kişinin irtibatını tamamen ortadan kaldırması gerekiyor. Yoksa o kurum zihnin arka planında böyle bir şey yaşayan kişiyle devam ettiği sürece, bu İzmir kamuoyunda bir yargılanma durumu ortaya çıkacaktır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu noktada kesin tavrını koyması lazım" dedi.