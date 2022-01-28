Soyer’ın Almanya temsilcisi dönerci çıktı- Kulağıma Gelenler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Avrupa'da İzmir ofisleri açacakları yönündeki vaadinde ilk adım atıldı. Soyer'in öncülük ettiği Dünya Kenti İzmir Derneği (DİDER), Almanya'da İzmir Tanıtım Ofisleri açtı.

Berlin Ofisi Başkanı Remzi Kaplan, DİDER Almanya Sözcüsü oldu. Berlin-Brandenburg Türk-Alman İşverenler Birliği Başkanı da olan Kaplan, meğer İzmirli değil Yozgat kökenli bir dönerciymiş. Kendisine 'döner kralı' diyormuş. Üstelik geçtiğimiz günlerde işletmesinde 4 ton bozuk et bulundurmaktan 40 bin euro para cezasına çarptırılmış... Ne diyelim, hayırlı olsun...