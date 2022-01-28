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Haberler İzmir Yedinci kattan düşen Ece hayatını kaybetti

Yedinci kattan düşen Ece hayatını kaybetti

28.1.2022

Yedinci kattan düşen Ece hayatını kaybetti
İZMİR Konak'ta hava almak için çıktığı 7'nci kattaki evlerinin balkondan dengesini kaybederek düşen Ece B. (23), hayatını kaybetti. Olay gece saat 00.10 sıralarında Göztepe'de yaşandı. Ailesiyle oturan Ece, hava almaya çıktığı balkondan beton zemine düştü. Olayı görenlerin durumu bildirmesiyle sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde talihsiz kızın öldüğü belirlendi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, cesedin bulunduğu noktada güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.