Başkan Soyer, belediye istihdamında çığır açmaya devam ediyor! Korsan kitapçı İZDOĞA yönetiminde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bombaları bitmek bilmiyor. Şimdi de Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZDOĞA şirketinde büyük bir skandal ortaya çıktı. Şirkete Soyer'in atadığı Genel Müdür Yardımcısı Hakan Akyıldız'ın daha önce eşiyle birlikte 'korsan kitap'tan 3 yıl hapis cezası aldığı anlaşıldı. Yeni Asır'a ulaşan bilgi ve belgelere göre, 2009 yılında polis tarafından Akyıldız ve eşi Yasemin Akyıldız'a ait kitabevinin deposuna polisin yaptığı baskında Kültür Turizm Bakanlığı İstanbul Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden çalınan bandrolleri taşıyan 37 adet, başka eserlere ait bandrol yapıştırıldığından şüphe edilen 2 bin 378 adet ve bandrolsüz 2 bin 594 kitap ele geçirildi.

8 AY HAPİSTE YATTI

Hakkında dava açılan Akyıldız, ifadesinde deponun kendisine ait olduğunu ancak kitapların aynı davada yargılandığı sanıklardan Nazri Aytar'a ait olduğunu ve kendisine bu depoyu kullanmasına izin verdiğini söyledi. Daha sonra işe aldığı Aytar'ın olay tarihinde çalışanı olmadığını savunan Hakan Akyıldız, ayrıca Aytar'a kendi kitabevine ait hatalı basım yapılan poşetleri kullanma izni verdiğini de iddia etti. Delilleri de inceleyen İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi, daha önce de hakkında benzer tutanaklar düzenlenen Akyıldız ve eşine asgari hadden uzaklaşarak 3 yıl hapis ve 600 gün adli para cezası verdi. Akyıldız'ın, kadar sonrası yaklaşık 8 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.

ÜST ÜSTE BOMBALAR

PKK'nın uzantısı HDP'nin referansıyla gelen çok sayıda kişiyi istihdam eden Soyer'in PKK'ya destek veren sözde barış bildirisini imzaladığı için KHK ile görevden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ayşen Uysal'a Paris'te yaşamasına rağmen Grand Plaza şirketi üzerinden maaş ödediği ortaya çıkmıştı. Bornova Anadolu Lisesi'nden dönem arkadaşlarını belediyenin çeşitli birimlerinde yönetici yapan Soyer, Şehir Tiyatroları'nın genel sanat yönetmenliğine getirdiği 76 yaşındaki Yücel Erten'i kentin otoparklarını işleten belediye bünyesindeki İZELMAN şirketi üzerinden maaşa bağlamıştı. Soyer'in yine aynı şirketten Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu'nda yer alan Eren Aysan'a da maaş ödediği anlaşılmıştı. Belediyede şimdi de 'korsan' skandalı patladı. Soyer'in danışmanı Güven Eken'i Yönetim Kurulu Başkanı yaptığı İZDOĞA şirketine genel müdür yardımcısı yaptığı Hakan Akyıldız'ın daha önce kitabevi işlettiği dönemde korsan kitaptan 3 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.



EN SON GEMİ ATIKLARI İHALESİNİ KAZANDI

HAKAN Akyıldız'ın genel müdür yardımcılığı yaptığı İZDOĞA şirketi 1986 yılında Büyükşehir ortaklığında İzmir Körfezi'ndeki kirliliği önlemek amacıyla kuruldu. Daha sonra çevrenin ve doğal kaynakların korunması, su, toprak ve hava kirliliğinin önlenmesi, sağlıklı kentleşme sağlanması gibi faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. Belediye, geçtiğimiz yıl Mart ayında Körfez'deki deniz araçlarının atıklarının alınması, atık kabul tesisi kurulması ve işletilmesine yönelik ihaleye çıktı. İhaleyi Büyükşehir iştiraki İZDOĞA A.Ş. ve İZBETON A.Ş'nin de içinde bulunduğu 4 firmadan oluşan iş ortaklığı kazandı.



SOYER'LE SIK SIK GÖRÜŞÜYOR

2011 yılında aldığı cezanın ardından yaklaşık 8 ay cezaevinde yatan Hakan Akyıldız'ın Soyer'le de çok yakın çalıştığı ve sık sık görüştüğü fotoğraflara yansıdı. CHP Parti Okulu'nda da eğitim alan Akyıldız'ın yine CHP'li yöneticilerle çekilmiş fotoğraflarının da sosyal medyada yer aldığı görüldü.



'ASLINDA MAĞDUR OLAN BENİM'

Yeni Asır'ın ulaştığı Hakan Akyıldız, "Buna denilecek bir şey yok, olmuş geçmiş bir olay. Cezamızı da aldık, çektik ve de bitti gitti. Bizim ikinci el kitap alıp sattığımız bir dönemdi. O dönem ikinci el kitaplara bandrol zorunluluğu getirilmişti. Biz de buna karşı çıkmıştık. Emniyet Müdürümüz de sanırım prim sistemi getirmişti. Memurları da zan altında bırakmak istemem ama onlar da her geldiklerinde kitap alıp götürüyorlardı. Ben burada mağdur olduğumu düşünüyorum. Biz sonuçta esrar, eroin satmadık. Biz alnımızın akıyla kitap sattık. Ben burada kültüre, eğitime darbe vurulduğunu savunuyorum. Bu olayda büyütülecek bir konu da yok. Dünyada tanıyabileceğiniz en dürüst insanlardan biriyimdir. Mübalağa etmiyorum. O süreçte yaşadığımız sıkıntıları ben biliyorum" ifadelerini kullandı.

ERHAN GÜLENÇ