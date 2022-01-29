İzmir elektrik kesintisi 29 Ocak Cumartesi

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 29 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 29 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 29 Ocak Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
ALİAĞA
29.01.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAĞI ŞAKRAN MAHALLESİ TURKCELL, VODOFONE, KÜRŞAT KAPLAN VE CİVARLARI
29.01.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HOROZGEDİĞİ MAHALLESİ ÇEŞME, ÇINAR, GÖKMEN SOKAKLARI VE CİVARLARI
BALÇOVA
29.01.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELER ARASI MAHALLESİ,8/3,8/4,8/5,8/6,8/7,8/8 SOKAKLAR VE CİVARI
BAYINDIR
29.01.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma DEMIRCILIK MAHALLESINDEKIYENI SANAYI SITESI İLE HÜKÜMET ÖNÜ CADDESI İLE 502, 503 İŞIK VE ODABAŞI SOKAKLARININ BIR KISMINDA L-25
29.01.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU C KOLU TAMINDA
29.01.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SADIKPAŞA MAHALLESINDEKI ALBAY ALPAT VE YILDIRIM BAYAZID CADDELERI İLE SOKULLU, HELVACIOĞLU, MENEKŞE, ZÜBEYDE HANIM, VE NECATI BEY SOKAKLARININ BIR KISMINDA L-13
29.01.2022 10:00 16:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma KIZILCAOVA, ÇIFTÇIGEDIĞI MAHALLERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
BAYRAKLI
29.01.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,288/1 SOKAK VE CİVARI
BUCA
29.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADATEPE MAHALLESİ,36,38,45,43,41 SOKAK VE CİVARLARI
ÇİĞLİ
29.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8841,8841/1,8809/27,8838,8831 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABAĞLAR
29.01.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENNETOĞLU MAHALLESİ,YEŞİLLİK CADDESİ,Ş.HÜSEYİN KAYA,5592-5593/1-5694-5698/2-5708-5708/2-5709-5709/8,9,11-5855 SOKAKLAR VE CİVARI
KONAK
29.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMURBEY MAHALLESİ,İZELMAN
NARLIDERE
29.01.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTIEVLER MAHALLESİ, KUZEY SOKAK VE CİVARI
ÖDEMİŞ
29.01.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÜÇEYLÜL MAHALLESI (TR-33)
SEFERİHİSAR
29.01.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR ATATÜRK MAHALLESI ÖMÜR BELDESI VE BANKSIS SITESI VE ÖZEL TRAFOLAR.
TORBALI
29.01.2022 13:00 14:00 OG Fiziki İrtibat Kesme KUŞCUBRUN MAH BAYRAKTAR SOK,9216 SOKAKLAR YAPI MERKEZI FIZIKI İRITBAT SÖKME