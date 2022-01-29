İzmir’deki torbacı operasyonunda 10 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 1 kilo 492 gram kokain, 374 gram esrar, 73 ecstasy, 15 sentetik ecza, 2 hassas terazi, 1 tüfek, 2 şarjör ve 16 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.