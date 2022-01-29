Serdar Aksoy’un adli kontrol şartı kaldırıldı

CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden, 2 gün sonra da İzmir Menemen Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanmasına dün Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, tüm sanıkların adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verdi. Heyet, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.