  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir ‘Çakarlı mafya’ kiralık villanın eşyalarını çaldı

‘Çakarlı mafya’ kiralık villanın eşyalarını çaldı

30.1.2022

‘Çakarlı mafya’ kiralık villanın eşyalarını çaldı

İZMİR'DE kendini ünlü bir iş adamı olarak tanıtan A.Ö, avukat olan eşi S.Ö. ile birlikte eşyalı olarak kiraladıkları lüks villada bir yıl boyunca kira vermeden oturdu. Almanya'da bulunan ev sahibi bunun üzerine hukuki işlem başlatarak evin tahliye edilmesini istedi ancak tahliye kararını öğrenen A.Ö. iddialara göre nakliyat firması çağırarak evdeki tüm eşyaları çalıp kayıplara karıştı.

Çakarlı araçla film gibi soygun

Avukat Eylül Yılmaz, ev sahibinin yaklaşık 500 bin TL zarara uğradığını ifade ederken A.Ö'nün sosyal medyada 'çakarlı mafya' olarak tanındığı ve lüks araçları çakarlı olarak kullandığı videolarla ünlendiği ortaya çıktı. A.Ö'nün kullandığı lüks araçların da kiralık olduğu ifade edildi.