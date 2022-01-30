Diva: İzmir’i çok seviyorum

TÜRK Sanat Müziği'nin divası Bülent Ersoy, Alsancak'taki İzmir'in gözde mekanlarından Mumlu Restoran'da hayranlarıyla buluştu. Esprili konuşmalarıyla dinleyicileri güldürüp eğlendiren Bülent Ersoy, 2.5 saat sahnede kalarak müzik ziyafeti çekti. Sahne performansıyla büyük beğeni ve alkış toplayan sanatçı, seslendirdiği şarkı aralarında izleyicilerle de sohbet etti.

KIZLARI ÇOK GÜZEL

İZMİR'E ve İzmir'in kızlarına hayran olduğunu ifade eden Bülent Ersoy "İzmir'i çok seviyorum. Kızları da çok güzel maşallah. İzmirlilerle bir arada olmak çok keyifli. Beni dinlemeye gelen tüm İzmirlilere teşekkür ederim" dedi. Mekânın işletmecisi olan genç ve başarılı işadamı Gökhan Plana ise, "Bülent Ersoy gibi ünlü sanatçılarla İzmirlileri buluşturmaya devam edeceğiz. Sürpriz sanatçılarla Izmir gecelerini renklendirecegiz' diye konuştu.

■ TOLGA TEKİN