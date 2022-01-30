EGE YİİT ödülleri sahipleriyle buluştu

TÜRK basınının 127 yıllık çınarı Yeni Asır'ın ikincisini düzenlediği Ege Yatırım, İhracat, İnovasyon, Teknoloji (EGE YİİT) Ödül Töreni, Swissotel Büyük Efes'te gerçekleştirildi. Başarılı iş insanlarını buluşturan geceye, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı. Kendi sektörlerine damga vuran kurum, kuruluş ve kişilerin plaketle ödüllendirildiği gecede davetliler solist Feryal Sepin'in konseriyle coşkulu saatler yaşadı.

Vali Köşger, Yeni Asır'ın İzmir'le özdeşleşen bir marka olduğunu belirtti. Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir de "Koronavirüsün dünyayı kasıp kavurduğu süreçte enerji, teknoloji, gıda, tarım, sağlık, sanat, spor, belediyecilik ve sosyal alanlarında başarılara imza atan herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Erhan Önel'in sunumuyla gerçekleşen törende, Uçak Kardeşler, Lezita, Nazlı Doğal Kaynak Suyu, Altay Spor, Arkas, İzdemir Enerji, Eysim Madencilik, 29 Mayıs Okulları, Myl Lojistik, İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Şimşekler Grup, Star Yağcılar, Alhatoğlu Zeytinyağları, Manisa Ticaret Borsası, Buharkent Belediyesi, Pamukkale Belediyesi, İzmir Ekol Hastanesi ve Aynes'e plaketleri verildi. ERCAN AKGÜN