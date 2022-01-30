Hak arayan şoförler ortada kaldı

İzmir'de 2008 ve 2011 yıllarında İZELMAN'da işe giren 13 işçi, ESHOT'a ait otobüslerde çalışmaya başladı. İşe başladıktan sonra ESHOT kadro maaşlarının yüzde 40, yan haklarının ise yüzde 70 daha az olduğunu gören işçiler eşit haklara sahip olmak için dava açtı. Dava bir süre sonra dava Muvazaa davasına dönüştü. İzmir 15'inci İş Mahkemesi tarafından görülen davada alınan ve Yargıtay tarafından onaylanan karara göre, işçilerin çalışmaya başladığı günden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nün işçisi sayılmasına karar verildi. Kararın ardından ESHOT Genel Müdürlüğü yetkilileri mahkeme kararına rağmen işçileri, rızasını alınmadan İZELMAN A.Ş'ye iade etti. Mahkeme kararına uyularak ESHOT'a dönüp, otobüs şoförlüğü yapmak istediklerini söyleyen işçiler, otopark ve temizlik gibi işlerde çalışmaya zorlandı.

MOBBİNG UYGULANIYOR

ESHOT Genel Müdürlüğü ile ilişiklerinin kesilmesinden sonra ESHOT ve İZELMAN A.Ş'ye işçilerin avukatları aracılığıyla gönderdiği ihtarda, "Hem ESHOT Genel Müdürlüğü hem de İZELMAN A.Ş. yetkililerinin müvekkillerimden 'izne ayrılması', 'ücretsiz izne ayrılması' ya da 'rapor almasını' istemeleri hususunda baskı yaptıkları görülmektedir. Bu durum insan haklarına, Türkiye'nin tarafı olduğu sözleşmelere ve evrensel hukuk ilkelerine aykırıdır. Müvekkillerimin istemedikleri halde ücretsiz izne zorlanmaları 'mobbing' hükmünde olup, bu talebin kabul edilmesi mümkün değildir" sözleri yer aldı.

'HAKKIMIZI İSTİYORUZ'

Aralık ayının 8'inde ESHOT ile ilişiklerinin kesildiğini dile getiren işçilerden Çerkez Çiçek, "Biz şoförüz. Bizi İZELMAN'a göndererek işimizin dışında temizlik veyahut otoparkta bilet kesmemizi istiyoruz. Verimsizlik, kavga ve rapordan İZELMAN'a iade edilen insanlar ESHOT'ta işbaşı yaparken biz dava açtığımız, hakkımızı aradığımız için işimize son verilmeye çalışılıyor. ESHOT işçisi sayılmamız mahkeme kararıyla anlaşıldı. Yargıtay, bizleri ESHOT işçisi olarak çalışmamız gerektiğinin kararını onayladı. ESHOT ise bizi kadrosuna almayarak İZELMAN'a iade etti" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİ YAKACAĞIM'

İZELMAN işçilerinden Çerkez Çiçek'in 'İzelman A.Ş Genel Müdürüne karşı iş disiplinine uymayan davranışlarından kaynaklı' iş akdine son verildi. Çiçek, "Şimdi bizi işten çıkardıklarını söylüyorlar. Mahkeme kararına uyulsun. Bizler işimizi doğru düzgün yaptığımız için ikramiye alan insanlardık. Hakkımızı aradığımız için başımıza bunlar geldi. Ben hakkım olan dışında hiçbir şey istemiyorum. Eğer bu adaletsizliğin önüne geçilmezse gerekirse kendimi belediyenin önünde yakarım" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR