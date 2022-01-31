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İzmir elektrik kesintisi 31 Ocak Pazartesi

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 31 Ocak Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...