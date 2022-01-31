İzmir elektrik kesintisi 31 Ocak Pazartesi

GDZ Elektrik 31 Ocak Pazartesi tarihli İzmir elektrik kesintisi duyurusunda bulundu. Buna göre İzmir'de bazı ilçelerde bugün elektrik kesintileri meydana gelecek. İşte 31 Ocak İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 31 Ocak Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
GDZ Elektrik 31 Ocak Pazartesi tarihli İzmir elektrik kesintisi duyurusunda bulundu. Buna göre İzmir'de bazı ilçelerde bugün elektrik kesintileri meydana gelecek. İşte 31 Ocak İzmir elektrik kesintisi detayları...
BAYINDIR
31.01.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇIRPI MAHALLESI TOPRAK SU TRAFOLARI İLE ÇIFTÇIGEDIĞI MAHALLESI ALTINDAKI SULAMA GRUP TRAFOLARI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
31.01.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU C KOLU TAMAMINDA
31.01.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SADIKPAŞA MAHALLESI MENDERES BULVARI VE HANEFI ÖĞRETMEN CADDESI İLE AĞUSTOSLU, ŞEHITLER, MEVLANA, ORHAN GAZI SOKAKLARININ BIR KISMINDA L-03
31.01.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma FATIH MAHALLESINDEKI YILDIRIM BAYAZID, ONART, TOROS CADDELERI İLE OSMAN BEY, HOCA AHMET YESEVI, MUZAFFER KÖFTEOĞLU, FABRIKA ÖNÜ SOKAKLARININ BIR KISMINDA L-09
BALÇOVA
31.01.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHEÇELERARASI MAHALLESİ,NEŞE AKGERMAN
BUCA
31.01.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRİYET MAHALLESİ,474,476,478,493 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
31.01.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım CUMHURIYET MH. 4501, 4507, 4508/1, 4509, 4537 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-144 A KOLU
MENDERES
31.01.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma OĞLANANASI ATATÜRK MH. 7032 SOKAK CIVARI M-262
MENEMEN
31.01.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KESIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDESİ, 1001, 1009, 1015, 1016, 1020 SOKAKLARI VE CİVARLARI
SEFERİHİSAR
31.01.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR ATATÜRK MAHALLESI ÖMÜR BELDESI VE BANKSIS SITESI VE ÖZEL TRAFOLAR.