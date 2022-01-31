İzmir’de ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente çok sayıda gümrük kaçağı ağır vasıta araç lastiği geleceği tespiti üzerine harekete geçti.

Ekipler, Kemalpaşa ilçesinde çevirme noktasında bir TIR'ı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan 268 adet ağır vasıta araç lastiğini ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca, TIR'da bulunan iki kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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