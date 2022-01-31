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Haberler İzmir Kıyı Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı

Kıyı Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

AA

31.01.2022, 16:41 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022, 16:43

Kıyı Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Çanakkale illerinin batı kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra bu illerin geneli ile Balıkesir'in batı kesimlerinde kuvvetli, Gökçeada'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak, gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kıyı Ege'de, perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.