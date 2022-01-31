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Haberler İzmir Sitedeki bıçaklamanın altından ‘taciz’ çıktı

Sitedeki bıçaklamanın altından ‘taciz’ çıktı

31.1.2022

Sitedeki bıçaklamanın altından ‘taciz’ çıktı

İzmir'de Karşıyaka Örnekköy'deki Soyak Sitesi kafeteryasında F.N'nin (49) bıçakla göğsünden yaralanmasının altından taciz iddiası çıktı. Sitedeki iki kızı telefonla taciz ettiği ileri sürülen iş insanı F.N'nin hakkında işlem yapıldığı ve adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi. F.N'yi darp etmekten tutuklanan Y.H'nin ise tacize uğradığı ileri sürülen kızlardan birinin annesinin iş ortağı olduğu iddia edildi.

Site Kafeterya önünde yaşanan bıçaklama olayının ardından hastaneye kaldırılan ve tedavisi tamamlanan işadamı N'nin, iki kızı telefonla taciz ettiği iddiasıyla hakkında işlem yapılarak mahkemeye sevk edildiği ve tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilirken, suçlanan işadamının ifadesinde ise iddiaları kabul etmediği ortaya çıktı.

■ FATİH ŞENDİL