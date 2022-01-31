Spor salonunda etüd

İzmir Kemalpaşa'da yaşayan genç tekvandocular, yoğun maç ve antrenman tempolarından dolayı okuldaki derslerini aksatınca devreye antrenörleri girdi. Antrenör Mehmet Nuri Çiçek, spor salonunun bir kısmını etüt sınıfına çevirerek öğrencilerinin antrenmanlardan önce okuldaki derslerini çalışmasına imkan tanıdı. Okuldaki dersleri de iyiye gitmeye başlayan öğrenciler 'salonda etüt' uygulamasından memnun olduklarını söyledi.

HEDEF OLİMPİYATLAR

ÇOCUKLARIN derslerinden geri kalmasından en çok ailelerin rahatsız olduğunu belirten Çiçek, "Aileler, bazen çocuklarına söz geçiremiyorlardı. Ancak ben bir hoca olmanın da verdiği görevle ve tekvandonun doğu prensibiyle çocuklara sözümü geçirebiliyorum. Tabii bunu zorla değil sevgiyle yapıyoruz biz. Sevgi olmasa bu çocukların hiçbiri burada durmaz. Bu uygulamayla birlikte sporcularımızın ailelerinde de çok güzel tepkiler aldım" diye konuştu. Çiçek, son olarak ise 6-7 yıl içerisinde yetiştirdikleri sayısız sporcuyla Türkiye ve uluslararası şampiyonluklar elde ettiklerini ve hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu, Ocak ayı itibarıyla da Ankara Büyükşehir Belediyesi Takımı'na 5 milli sporcularının transfer etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.