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Haberler İzmir Uyuşturucu taciri kadın kıskıvrak yakalandı

Uyuşturucu taciri kadın kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ticari taksi içerisinde yakalanan ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

31.01.2022, 18:11

Uyuşturucu taciri kadın kıskıvrak yakalandı
Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, R.A. adlı bir kadının ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. R.A.'yı teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüphelinin dün ticari taksi içerisinde ilçe girişinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından ticari taksiden indirilen R.A. üzerinde yapılan aramada, 123 gram metamfetamin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI
Uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.