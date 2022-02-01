İzmir elektrik kesintisi 1 Şubat Salı

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 1 Şubat Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYINDIR
01.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇIRPI NECATI UZA MAH. İM-1 2/4 NUMARALI TRAFONUN C KOLU TAMMINDA
BERGAMA
01.02.2022 10:00 12:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇÜRÜKBAĞ, PİREVELİLER, YORTANLI MAHALLELERİ VE CİVARLARI
BUCA
01.02.2022 11:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YIEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ,647/20,647/10,637/39,637/62 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
01.02.2022 09:00 14:00 AG Arıza Bakım Onarım CUMHURIYET MH. 4515, 4516, 4517, 4539 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-142 B KOLU
KEMALPAŞA
01.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. ŞERBETÇI SK. KIRKAĞAÇ SK VE CIVARLARI
01.02.2022 09:00 09:30 OG Manevra ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. BARAKLI SK. KARASULUK. ANKARA CD. AYKIRI SK. KIRKAĞAÇ SK. ŞERBETÇI SOKAK VE CIVARLARI
KONAK
01.02.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KOCATEPE MAHALLESİ,513-517-518-523-524 SOKAKLAR VE CİVARI
01.02.2022 09:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖZTEPE MAHALLESİ,88-108-110-111 SOKAKLAR VE CİVARI
KİRAZ
01.02.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma UMURCALI MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARI TR-1
01.02.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma GEDIK MAHALLESI DUTLUDERE SOKAK TR-3
01.02.2022 10:00 18:00 OG Scada Tesisi Devreye Alma KARABURÇ ,ÇAYAĞZI ,ALTINOLUK,SARIKAYA,İĞDELI,AKPINAR,KIBAR,ÖREN ,BAHÇEARASI,CEVIZLI ,DOĞANCI MAHALLELERI VE MEHMET ATÇI GRUBU,S.S. İĞDELI KOOP,S.S. KARABURÇ KOOP,KAANHAN PETROL,ÜMMÜ ÖZKAN HINDI ÇIFTLIĞI,TURKCELL ÇAYAĞZI,TURKCELL DOĞANCILAR,MEHMET PINAR,S.S. İĞDELI KOOP.HÜSEYIN-MUSTAFA ATÇI VE ÖZAY DEMIRAYAK ÖZEL TRAFOLARI
MENEMEN
01.02.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KORAY CÖMERT CADDESİ, 1021/1, 1029, 1025 SOKAKLARI VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
01.02.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma MIMAR SINAN VE TÜRKMEN MAHALLELERI (TR-42, TR-134)