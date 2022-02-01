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İzmir elektrik kesintisi 1 Şubat Salı

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 1 Şubat Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...