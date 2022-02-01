İzmir’de Kovid-19 vaka sayısında artış sürüyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Buna göre, vaka sayısı 100 bin kişide 1245,73 ile İstanbul, ülke genelinde vaka yoğunluğu en fazla şehir oldu.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı, İzmir'de 729,81, Ankara'da 725,62 olarak kayıtlara geçti. Böylece İzmir'de son günlerde süren vaka sayısındaki artış, geçen hafta olduğu gibi yine Ankara'yı geride bıraktı. Kovid-19 vaka sayısı, 8-14 Ocak'ta İstanbul'da 1571,46, İzmir'de 714,29, Ankara'da 629,65 olarak açıklanmıştı. Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin, Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt olduğunu bildirdi.