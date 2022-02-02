43 yıllık otomobilini vinçle kurtardı

İzmir Tire'de, 1979 model Murat 131'in yeni sahibi Hasan Karadişoğlu, aracını film gibi bir operasyonla kurtardı.

Eski sahibinin vefatının ardından 43 yıldır evin bahçesinde bekleyen otomobil, kapı duvarı yıkılınca, bulunduğu yerden vinçle çıkarıldı.

Başta Karadişoğlu olmak üzere, her parçası orijinal olan Murat 131'in vinçle havadan taşınması izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

62 bin km'deki otomobilin eski sahibi İbrahim Kayalıer vefat edince evinin bahçesinde kalan otomobili, 80 yaşındaki Akile Kayalıer satmaya karar verdi. Yılladır yerinden bir santim kımıldamayan araç kapıdan çıkarılamayınca, vinç yardımıyla yeniden sokaklarla buluştu. ■ NADİR UYSAL