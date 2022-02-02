Ayşe Nazlı’nın katiline ceza indirimi yok!

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda cansız bedeni battaniyeye sarılı halde bulunan Ayşe Nazlı Kınacı'yı (20) öldüren Taylan Özgür İmal'a ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis cezası verildi. Geçtiğimiz yıl 12 Şubat'ta kız arkadaşının yanına kalmaya giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan genç kızın cesedi, 8 gün sonra Menderes ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu.

Genç kızı gören son kişi olduğu tespit edilen ve sorgusunda suçunu itiraf eden sanık hakkında dava açılmıştı. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık İmal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Son sözleri sorulan İmal, "Bilerek yapmadım. Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisinde yaptım. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti sanığa, 'Nitelikli Kasten Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçundan 15 yıl ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan da 6 yıl olmak üzere toplam 21 yıl hapis cezası verdi.

"KEŞKE İDAM OLSAYDI!"

Karar sonrası Yeni Asır'ın görüştüğü baba Altan Kınacı, caninin cezasında indirim yapılmamasının hem kendilerinin hem de kamu vicdanını rahatlattığını söyledi. Kınacı, "Kızımı öldüren o cani hak ettiği cezayı aldı. Keşke idam cezası olsaydı. Bu ceza diğer caniler için de caydırıcı olur inşallah. Bizim gibi başka ailelerin yüreği yanmasın. Başka ana kuzuları ölmesin" ifadelerini kullandı. ■ METİN BURMALI