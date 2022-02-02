Gediz Deltası’nda yılın en kalabalık günleri! Yüzlerce türe ev sahipliği yapıyor

Bölgedeki Homa Dalyanı'nın da 1982'den itibaren Yaban Hayatı Koruma Sahası statüsünde olduğunu ve deltanın aynı zamanda arkeolojik sit alanı ilan edildiğini hatırlatan Aslanapa, bu anlamda Gediz Deltası'nın çok önemli bir yer olduğunu vurguladı.

Aslanapa, İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce korunan alanda bu yılki kuş sayımının da titizlikle yürütüldüğünü belirterek şunları kaydetti: