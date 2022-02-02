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İzmir'de 220 kilo kaçak tütün ele geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde bir depoya baskın yapan polis ekipleri tarafından toplam 220 kilogram kaçak tütün ve 318 bin boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.