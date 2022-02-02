İzmir’de elektrik kesintisi 2 Şubat Çarşamba

İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak mı? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 2 Şubat Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ŞUBAT ÇARŞAMBA

BAYINDIR

02.02.2022 09:00 17:00 ÇIRPI NECATI UZA MAHALLESI İM-1 2/3 TRAFOSU E KOLU TAMAMINDA

02.02.2022 09:00 17:00 ÇIRPI NECATI UZA MAHALLESI TAMAMI İLE ÇIRPI TOPRAK SU TRAFOSUNDA

02.02.2022 09:00 17:00 YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA

BORNOVA

02.02.2022 12:00 13:00 NALDÖKEN MAHALLESİ,SİMYA METAL,SAYIMLAR İNŞ.

KİRAZ

02.02.2022 09:30 17:30 ŞEMSILER MAH. KEMER, MANDAL SOKAKLAR VE CIVARLARI

02.02.2022 09:30 17:30 GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-1

02.02.2022 09:30 17:30 GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-4

KONAK

02.02.2022 09:00 17:00 TINAZTEPE MAHALLESİ,568-636-640-641-642-643-648-650-651 SOKAKLAR VE CİVARI

