İzmir’de elektrik kesintisi 2 Şubat Çarşamba

İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak mı? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 2 Şubat Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ŞUBAT ÇARŞAMBA
BAYINDIR
02.02.2022 09:00 17:00 ÇIRPI NECATI UZA MAHALLESI İM-1 2/3 TRAFOSU E KOLU TAMAMINDA
02.02.2022 09:00 17:00 ÇIRPI NECATI UZA MAHALLESI TAMAMI İLE ÇIRPI TOPRAK SU TRAFOSUNDA
02.02.2022 09:00 17:00 YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA
BORNOVA
02.02.2022 12:00 13:00 NALDÖKEN MAHALLESİ,SİMYA METAL,SAYIMLAR İNŞ.
KİRAZ
02.02.2022 09:30 17:30 ŞEMSILER MAH. KEMER, MANDAL SOKAKLAR VE CIVARLARI
02.02.2022 09:30 17:30 GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-1
02.02.2022 09:30 17:30 GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-4
KONAK
02.02.2022 09:00 17:00 TINAZTEPE MAHALLESİ,568-636-640-641-642-643-648-650-651 SOKAKLAR VE CİVARI