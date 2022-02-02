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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 2 Şubat Çarşamba

İzmir'de elektrik kesintisi 2 Şubat Çarşamba

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı duyuruları paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 2 Şubat Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

02.02.2022, 08:44

İzmir’de elektrik kesintisi 2 Şubat Çarşamba

İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak mı? sorusu sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 2 Şubat Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 ŞUBAT ÇARŞAMBA

BAYINDIR
02.02.2022 09:00 17:00 ÇIRPI NECATI UZA MAHALLESI İM-1 2/3 TRAFOSU E KOLU TAMAMINDA
02.02.2022 09:00 17:00 ÇIRPI NECATI UZA MAHALLESI TAMAMI İLE ÇIRPI TOPRAK SU TRAFOSUNDA
02.02.2022 09:00 17:00 YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU TAMAMINDA

BORNOVA
02.02.2022 12:00 13:00 NALDÖKEN MAHALLESİ,SİMYA METAL,SAYIMLAR İNŞ.

KİRAZ
02.02.2022 09:30 17:30 ŞEMSILER MAH. KEMER, MANDAL SOKAKLAR VE CIVARLARI
02.02.2022 09:30 17:30 GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-1
02.02.2022 09:30 17:30 GEDIK MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE CIVARLARI TR-4

KONAK
02.02.2022 09:00 17:00 TINAZTEPE MAHALLESİ,568-636-640-641-642-643-648-650-651 SOKAKLAR VE CİVARI