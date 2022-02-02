İzmirli su altı fotoğraf sanatçısı dünya birincisi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Altı Görüntüleme Takımı kaptanı Murat Kaptan, Side'de çektiği fotoğrafla dünyanın en prestijli yarışmalarından World ShootOut'ta birinci oldu. Kaptan, fotoğrafıyla dört kategoride yarı finale kalarak 'Best Humoristic' dalında birinciliği kazandı.

Bu daldaki ödülün en nüktedan, esprili ve düşündürücü fotoğrafa verildiğini söyleyen Kaptan, "54 ülkeden yarışmacıların tüm dünya denizlerinde çektiği binlerce eserinin yarıştığı yarışmada, ülkemizin adını duyurmaktan mutluyum. Bu fotoğrafı yapay resif projeleri kapsamında Antalya Side'deki Arkeopark'ta çekmiştim. Nesli tükenmekte olan orfozların yaşam savaşını ironik bir dille anlatmak istedim" dedi.