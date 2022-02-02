Kaçak sigara fabrikasına 150 milyonluk operasyon

İzmir polisi, Cumhuriyet tarihinin en fazla doldurulmuş sigara ele geçen operasyonunda, 10 milyon 302 bin doldurulmuş sigara, 460 bin boş makaron ve 5.5 ton kıyılmış tütüne el koydu. Kaçak ürünlerin piyasa değerinin 50 milyon olduğu belirtildi. Sadece bir sigara üretim ünitesinin 6 milyon dolara getirildiği ve kurulan tesisin değerinin 100 milyon olduğu belirtildi. Böylece ortaya 150 milyon liralık bir operasyon çıktı.

PİYASAYA SÜREMEDİLER

Yeni Asır, operasyonda ele geçirilen zanlıların 16'sının yurtdışından getirildiğini ve yabancı uyruklu olduğu bilgisine de ulaştı. Kaçak sigara üretim tesisinin yeni kurulduğu ve daha piyasaya ürün sürmeden basıldığı ifade edildi. İzmir Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü ekipleri; Kemalpaşa'daki kaçak sigara fabrikasına, Buca'daki depoya ve Torbalı'daki araca eşzamanlı operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takiple yapılan operasyonlardaki aramalarda; 10 milyon 302 bin doldurulmuş sigara, 460 bin boş makaron, 5.5 ton kıyılmış tütün, 8 milyon sigara filtresi, 2.5 ton sigara filtre kağıdı, 850 kilogram sigara kağıdı, 432 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, 1 makine bandı ve üretim ünitesinin olduğu kaçak sigara imalathanesine el koyuldu.

■ ŞENOL KANTÜRK