Liseli Aybüke kadına şiddetin romanını yazdı

İZMİR Ödemişli lise öğrencisi 17 yaşındaki Aybüke Malçok, toplumsal duyarlılıklarını 746 sayfalık 'Sarı papatya' isimli romanıyla dile getirdi. İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ticaret Odası Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Aybüke Malçok, küçüklüğünden beri hayal ettiği roman yazarlığına 17'sinde kavuştu. Edebiyat öğretmeninin teşvikiyle yazmaya başlayan Malçok, pandemiyi değerlendirerek roman yazarı oldu. Kadın cinayetlerinden etkilendiğini ve bu durumu 'Sarı papatya' isimli romanına yansıttığını belirten Aybüke, "Pandemi döneminde kendimi keşfettim ve bu romanla kadın cinayetlerine dikkati çekmek istedim" dedi.

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