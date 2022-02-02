Su altı Polis Kurbağa Adamlara emanet

İZMİR'DE görev yapan 14 polis kurbağa adam, suda kaybolanların bulunması ve suya atılan delillerin saptanmasının yanı sıra devlet büyüklerinin deniz seyahatlerinde görev alarak yılda 200'ün üzerinde dalış yapıyor. Deniz, göl ve akarsularda zorlu şartlarda görev yapan polis kurbağa adamlar, 58 metreye kadar derinlikte su altı güvenliğini sağlıyor. İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve kurbağa adam Alper Tuğbay, "Her yerde görev yapıyoruz. İzmir'deki ekibimiz bir sabah, Trabzon, Artvin veya Tunceli'ye doğru yola çıkabiliyor. Geçtiğimiz yıl çok aktif görevlerimiz oldu" dedi.

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