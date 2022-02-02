Yeni Asır yazdı, Sıtkı Şükürer gitti M.Ali Kasalı geldi

İZMİR'DE mübadil ve muhacirlere yönelik sözleri nedeniyle kent gündemine oturan Sıtkı Şükürer, Yeni Asır'ın haberlerinin ardından gelen tepkiler üzerine görevinden ayrıldı. İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu'nda (İEKKK) yeni başkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in önerisiyle BASİFED Başkanı Mehmet Ali Kasalı oldu.

İEKKK ve ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer'e, İzmirli mübadil ve muhacirlere yönelik kabul edilemez sözleri üzerine Millet ve Cumhur İttifakı üyelerinin yanı sıra iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından da tepki yağmış ve kendisinin görevden alınması çağrısında bulunulmuştu.

İzmir'den Balkan Dernekleri Federasyonu'ndan Şükürer tepkisi! Başkan Soyer'e görevden alma çağrısı

Gelişmelerin ardından görev süresinin de sonuna gelen Şükürer, yeniden İEKKK başkanlığına talip olmayarak dünkü kurul toplantısına katıldı. Başkan Soyer'in önerisiyle görev, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Mehmet Ali Kasalı'nın oldu.

SOYER'DEN TARTIŞILACAK GÖREVLENDİRME



İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Zeliha Demirel'i görevden alırken, yerine Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'yle yakın çalışan Yağmur Han Şenel'i getirdiği kulislerde konuşuluyor.

ÜST Ölçek Plan Şube Müdürü Şenel'in, Şehir Plancıları Odası'yla yakın ilişkisi olduğu belirtiliyor. Soyer'in, CHP'li belediyeler başta olmak üzere getirilen her planı mahkemeye taşıyan şehir plancıları odası yöneticilerini veya odaya yakın isimleri belediyede kritik makamlara getirmesi, kendi partisinde de rahatsızlık yaratıyor.