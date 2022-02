‘Amacımız geleceğin sosyal güvenlik sistemini inşa etmek’

Geçtiğimiz hafta göreve başlayan SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, on yılı aşkın bir süre önce Türk idare tarihinin en büyük yapısal dönüşümlerinden biri ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nın bir çatı altında başarıyla toplandığını ve bugün tüm dünyaya model teşkil eden bir Sosyal Güvenlik Kurumu imar edildiğini belirtti. Kurt, şimdi amaçlarının geleceğin sosyal güvenlik sistemini inşa ederek yeni nesillere sürdürülebilir ve güçlü bir yapıyı miras bırakabilmek olduğunu söyledi.

TEKNOLOJİ HER ALANDA

İl Müdürü Yavuz Kurt günümüzde endüstri 4.0 devrimi ve toplum 5.0 modeli ile otomasyon sistemleri, üretim teknolojileri ve veri alışverişinin giderek daha karmaşık ve gelişmiş bir hal aldığını belirterek, "Nesnelerin interneti yoluyla dijitalleşme hayatımızın her alanına girdi. Yapay zekâ geliştikçe insanların birbirleriyle ve makinelerle iletişimi de değişiyor. Bu süreç üretim modellerini olduğu kadar insan kaynakları yönetimi, meslekler ve sosyal güvenlik sistemleri gibi birçok disiplini doğrudan etkiliyor. Robot nüfusu da dünyada her geçen gün artarak kas gücüne duyulan ihtiyacı azaltıyor. Tıpta yaşanan gelişmeler sayesinde ortalama yaşam süresi giderek uzuyor. Tüm bu gelişmeler sosyal güvenlik sistemlerinin aktüeryal ve yapısal sürdürülebilirliğini sağlamak için parafiskalite (karşılıklılık) ilkesinin ve vergi politikalarının dönüşümünü zorunlu kılıyor. Bu amaçla çok uzak olmayan bir gelecekte robotların primli sisteme entegre edilmesi yahut vergilendirilmesini tartışmamız gerekecek. Biz bugünden gelişmelere paralel olarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde bir sosyal güvenlik sistemini planlamaya başladık" dedi.

Vatandaşlara yerinde hizmet verildiğini hatırlatan Kurt, "2021'de Ege Bölgesi'nde 28 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı. İzmir, 14 milyar 815 milyon dolar ile Ege Bölgesi ihracatının %53'ünü gerçekleştirdi ve İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan sonra Türkiye'nin en çok ihracat yapan 4. ili oldu. Üreten Türkiye'nin lokomotiflerinden olan ilimizde bugün 1 milyon 453 binin üzerinde aktif sigortalı çalışanımız, 1 milyon 8 binin üzerinde ise emeklimiz bulunuyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve istihdamın artırılması için işverenlerimize çok sayıda prim teşviki ve ücret desteği sağlanıyor" dedi.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

"Ülkemizde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 29 seviyesinde. Bundan 20 yıl önce bu oran yüzde 53'tü" diyen Kurt şöyle konuştu: "Gelinen aşama yarına ümitle bakmamızı sağlayan bir başarı olmakla birlikte halen yetersiz. Zira bir kişinin dahi sigortasız çalıştırılmasını büyük bir kayıp olarak görüyoruz. Tatminkâr bir sosyal güvenlik hizmeti için kayıtlı ekonomi olmazsa olmazımız. Toplumsal olarak sigorta priminin ne işveren ne de sigortalı için tasarruf edilebilir bir kazanç olmadığını benimsemeliyiz."

İZMİR'DE HİZMET KALİTEMİZİ ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ

HİZMET kalitesini artırabilmek için düzenli performans ölçümleri yoluyla kamu hizmet standartlarına uygun, hızlı ve doğru işlem üretimini temin edeceklerini söyleyen SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt,, "SGK İzmir İl Müdürlüğü olarak sahada varlığımızı artırarak, iş dünyamızın, sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarının ve sigortalılarımızın beklenti ve önerilerini dinleyecek, hazırladığımız "Saha Raporları" ile Bakanlık ve Başkanlığımızı aktif bir şekilde bilgilendireceğiz" diye konuştu.