Bornova Meclisi’ne LGBTİ tartışması damga vurdu

BORNOVA Belediyesi Şubat Ayı Meclisi'ne "LGBTİ" tartışması damga vurdu. AK Partili meclis üyeleri Turuncu Derneği ile Bornova Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolüne derneğin "LGBTİ faaliyetleri" yürüttüğü gerekçesiyle karşı çıktı. AK Parti Meclis Üyesi Sait Tatlı, CHP'li Meclis Üyesi Yahya Yıldız'a "Bu derneğin eğitimlerine katılacak mısınız?" sorusuna Yıldız'ın "Katılınca tecavüz mü edecekler" çıkışı üzerine mecliste gerginlik yaşandı. Öte yandan teröristler tarafından öldürülen Ege Üniversitesi öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isminin yaşatılması adına Erzene Mahallesi'nde belediyeye ait çocuk parkına "Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı" isminin verilmesine yönelik Cumhur İttifakı tarafından verilen önerge Millet İttifakı oylarıyla "Yeteri kadar alanda ismin olduğu" gerekçesiyle reddedildi

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