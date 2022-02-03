İzmir elektrik kesintisi 3 Şubat Perşembe

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 3 Şubat Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 3 Şubar Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 3 Şubat Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....
BAYINDIR
03.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇIRPI NECATI UZA MAH. İM-1 2/4 NUMARALI TRAFONUN C KOLU TAMMINDA M-09
03.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU C KOLU TAMAMINDA
BUCA
03.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESİ, 6004,6005,6006,6007 SOKAKLAR VE CİVARI
03.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESİ,DOĞANCILAR KÖYÜ
03.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,1309,1316,1308,1309 SOKAKLAR VE CİVARI
URLA
03.02.2022 08:00 11:00 AG Güvenlik Amaçlı Kesinti SIRA MAH. 2. EĞRI, 2. ÜÇEVLER, CANDAK, DIK YOKUŞ, DÜNYA, EĞRI, KAYA, YAPRAK VE YIĞIT SOKAKLARDIR. L-13 B VE C KOLLARI
03.02.2022 09:00 14:00 OG Arıza Bakım Onarım RÜSTEM, ALTINTAŞ, TORASAN, İÇMELER, YAĞCILAR MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
03.02.2022 09:00 12:00 OG Arıza Bakım Onarım ATATÜRK MAH. 2179,2200,2210,2214,2215,2216 SOKAKLARDIR.
ÇEŞME
03.02.2022 10:00 12:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma ÇAKABEY MH. KIZILKAYA MEVKII, OVACIK MH. DOĞANCI MEVKII, 7152 SK VE ÇEVRESI
KARŞIYAKA
03.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,1847/2,6065/2 SOKAKLAR VE CİVARI
03.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,ŞHT. YZB. HÜSEYİN OLGUN - ORHAN ŞAİK,1834/2 GÖKYAY SOKAK VE CİVARI
03.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,1763/2,1763/3 SOKAKLAR VE CİVARI
03.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,1847/6,1847/5 SOKAKLAR VE CİVARI
03.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,ŞEHİT KADİR TURUNÇ,1779/1,1783,1775/1,1738/1 SOKAKLAR VE CİVARI
03.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,2018,2019,2020,2022 SOKAKLAR VE CİVARI
03.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,1830,1831/10,1832,1833,1832,1833,1833/1,1834 SOKAKLAR VE CİVARI
KİRAZ
03.02.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma GEDIK MAHALLESI KATRANDERE SOKAK VE CIVARLARI L-133
KONAK
03.02.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSİNLİ MAHALLESİ,FATİH CADDESİ,2817,2804,2803,2802,2801 SOKAKLAR VE CİVARI
03.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSİNLİ MAHALLESİ,FATİH CADDESİ,1578-2817-2816 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
03.02.2022 09:00 11:00 OG Arıza Bakım Onarım GÖLCÜKLER MH. NERGIS SK. KARDELEN SK. KAPALI PAZAR YERI CIVARI MITHATPAŞA MH. 562 SK. MÜBADELE PARKI CIVARI
MENEMEN
03.02.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ 1009, 1016, 1022 SOKAKLARI VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
03.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU VE UMURBEY MAHALLESI SANAYI SITESI M-49
TİRE
03.02.2022 10:00 16:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇAYIRLI MAH. TAMAMI-ÖZEL TR LER-GSM OPERATÖRLERI
TORBALI
03.02.2022 09:00 17:00 OG Scada Tesisi Devreye Alma YAZIBAŞI MAH.YERLEŞIM ALANLARI TAMAMI ,BALKAN CADDESI DERE ,NAMIK KEMAL,9226 SK.VE CIVARI
03.02.2022 10:00 12:00 OG Arıza Bakım Onarım YAZIBAŞI MAH.9224,9223 SOKAKLAR VE SIMGE CADDELERI