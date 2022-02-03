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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 3 Şubat Perşembe

İzmir elektrik kesintisi 3 Şubat Perşembe

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 3 Şubar Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

03.02.2022, 09:41

İzmir elektrik kesintisi 3 Şubat Perşembe

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 3 Şubat Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....

İzmir elektrik kesintisi 3 Şubat Perşembe

BAYINDIR
03.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇIRPI NECATI UZA MAH. İM-1 2/4 NUMARALI TRAFONUN C KOLU TAMMINDA M-09
03.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YUSUFLU MAHALLESI TR-1 TRAFOSU C KOLU TAMAMINDA

BUCA
03.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESİ, 6004,6005,6006,6007 SOKAKLAR VE CİVARI
03.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESİ,DOĞANCILAR KÖYÜ
03.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,1309,1316,1308,1309 SOKAKLAR VE CİVARI

URLA
03.02.2022 08:00 11:00 AG Güvenlik Amaçlı Kesinti SIRA MAH. 2. EĞRI, 2. ÜÇEVLER, CANDAK, DIK YOKUŞ, DÜNYA, EĞRI, KAYA, YAPRAK VE YIĞIT SOKAKLARDIR. L-13 B VE C KOLLARI
03.02.2022 09:00 14:00 OG Arıza Bakım Onarım RÜSTEM, ALTINTAŞ, TORASAN, İÇMELER, YAĞCILAR MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
03.02.2022 09:00 12:00 OG Arıza Bakım Onarım ATATÜRK MAH. 2179,2200,2210,2214,2215,2216 SOKAKLARDIR.

İzmir elektrik kesintisi 3 Şubat Perşembe

ÇEŞME
03.02.2022 10:00 12:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma ÇAKABEY MH. KIZILKAYA MEVKII, OVACIK MH. DOĞANCI MEVKII, 7152 SK VE ÇEVRESI

KARŞIYAKA
03.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,1847/2,6065/2 SOKAKLAR VE CİVARI
03.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,ŞHT. YZB. HÜSEYİN OLGUN - ORHAN ŞAİK,1834/2 GÖKYAY SOKAK VE CİVARI
03.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,1763/2,1763/3 SOKAKLAR VE CİVARI
03.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,1847/6,1847/5 SOKAKLAR VE CİVARI
03.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,ŞEHİT KADİR TURUNÇ,1779/1,1783,1775/1,1738/1 SOKAKLAR VE CİVARI
03.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,2018,2019,2020,2022 SOKAKLAR VE CİVARI
03.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,1830,1831/10,1832,1833,1832,1833,1833/1,1834 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 3 Şubat Perşembe

KİRAZ
03.02.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma GEDIK MAHALLESI KATRANDERE SOKAK VE CIVARLARI L-133

KONAK
03.02.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSİNLİ MAHALLESİ,FATİH CADDESİ,2817,2804,2803,2802,2801 SOKAKLAR VE CİVARI
03.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSİNLİ MAHALLESİ,FATİH CADDESİ,1578-2817-2816 SOKAKLAR VE CİVARI

MENDERES
03.02.2022 09:00 11:00 OG Arıza Bakım Onarım GÖLCÜKLER MH. NERGIS SK. KARDELEN SK. KAPALI PAZAR YERI CIVARI MITHATPAŞA MH. 562 SK. MÜBADELE PARKI CIVARI

İzmir elektrik kesintisi 3 Şubat Perşembe

MENEMEN
03.02.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ 1009, 1016, 1022 SOKAKLARI VE CİVARLARI

ÖDEMİŞ
03.02.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma EMMIOĞLU VE UMURBEY MAHALLESI SANAYI SITESI M-49

TİRE
03.02.2022 10:00 16:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÇAYIRLI MAH. TAMAMI-ÖZEL TR LER-GSM OPERATÖRLERI

TORBALI
03.02.2022 09:00 17:00 OG Scada Tesisi Devreye Alma YAZIBAŞI MAH.YERLEŞIM ALANLARI TAMAMI ,BALKAN CADDESI DERE ,NAMIK KEMAL,9226 SK.VE CIVARI
03.02.2022 10:00 12:00 OG Arıza Bakım Onarım YAZIBAŞI MAH.9224,9223 SOKAKLAR VE SIMGE CADDELERI