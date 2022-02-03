İzmir elektrik kesintisi 3 Şubat Perşembe

ÇEŞME

03.02.2022 10:00 12:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma ÇAKABEY MH. KIZILKAYA MEVKII, OVACIK MH. DOĞANCI MEVKII, 7152 SK VE ÇEVRESI



KARŞIYAKA

03.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,1847/2,6065/2 SOKAKLAR VE CİVARI

03.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,ŞHT. YZB. HÜSEYİN OLGUN - ORHAN ŞAİK,1834/2 GÖKYAY SOKAK VE CİVARI

03.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,1763/2,1763/3 SOKAKLAR VE CİVARI

03.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ,1847/6,1847/5 SOKAKLAR VE CİVARI

03.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,ŞEHİT KADİR TURUNÇ,1779/1,1783,1775/1,1738/1 SOKAKLAR VE CİVARI

03.02.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,2018,2019,2020,2022 SOKAKLAR VE CİVARI

03.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,1830,1831/10,1832,1833,1832,1833,1833/1,1834 SOKAKLAR VE CİVARI

