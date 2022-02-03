Şiddetli sağanak yağış İzmir ve Muğla’yı vurdu

İzmir ve Muğla'da kuvvetli yağış nedeniyle hayat yine felç oldu. İzmir'de sağanak sonrası ana arterlerde oluşan su birikintileri ulaşımı olumsuz etkilerken, saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle işe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

CAMİYE YILDIRIM DÜŞTÜ

İtfaiye ve polis ekiplerinin su baskınlarına karşı bazı noktalarda tedbir aldığı görüldü. Kentte geçen yıl bugün etkili olan sağanak, çok sayıda su baskınına yol açmıştı. Muğla'da ise, tarım alanları su altında kaldı, toprak kayması nedeniyle kaya parçaları yola savrulurken bir camiye de yıldırım düştü.

Fırtına nedeniyle Bodrum'da milyon dolarlık bir yat battı, bazı tekneler ise karaya oturdu. Yolların suyla kaplandığı Menteşe'de bulunan Karabağlar Yaylası'na ulaşım güçlükle sağlandı.

Menteşe'de etkisini gösteren yağıştan dolayı bazı noktalarda ağaçlar devrilirken, Ortaköy Mahalle Camii'ne yıldırım düştü. Büyük bir gürültüyle düşen yıldırım nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. ■ FERDİ YAVUZ