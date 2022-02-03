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Haberler İzmir Yanan ayakları oksijen tedavisiyle iyileşti

Yanan ayakları oksijen tedavisiyle iyileşti

3.2.2022

Yanan ayakları oksijen tedavisiyle iyileşti
İZMİR Bayraklı'da yaşayan Murat Çığ (51), gittiği kaplıcada ayaklarını sıcak su borularının arasına koyduktan sonra uyuyakalınca, yandığını fark etmedi. Diyabet hastalığı nedeniyle his kaybı olan Çığ, ertesi gün ayaklarının yandığını anlayınca hastaneye başvurdu. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'nde tedavi olmaya başlayan Çığ, 1,5 ay içerisinde sağlığına kavuştu. Her gün seansa katıldığını belirten Çığ, "Burada şifayı bulduk. Seanslar 15 gün daha sürecek. 60 güne tamamlayacağız" dedi.