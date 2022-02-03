Yol kenarında yakılan valizden ceset çıktı

İZMİR Buca'da, bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak İzmir Çevreyolu Işıkkınt yol ayrımı yakınında yangın olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, demir bariyerlerin dışında bir valizin yandığını belirledi. Yangının söndürülmesinin ardından inceleme yapan jandarma ekipleri, valizde yanmış bir ceset olduğunu tespit etti. Valizden çıkartılan kimliği belirsiz erkek cesedinin 40'lı yaşlarda olduğu belirtildi. Ceset, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılması ve kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre kurbanın önce boğulduğu daha sonra da valize konularak yakıldığı öğrenildi.

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