İkizler kanseri birlikte yendi

İKİZ kardeşler Çiğdem ve Yeşim'e, bir hafta arayla meme kanseri tanısı kondu. Aynı dönemde kanser tedavisi gören 47 yaşındaki ikizler, kansere de birlikte kafa tuttu. İlk tanıyı alan Çiğdem Serfiçeli, "Kanser olduğumu öğrenince ikizimi aradım. Çünkü ben hasta olduğumda hep o da hasta olurdu. Nitekim bu hastalığa da bir hafta arayla beraber yakalandık ve kanseri birlikte savaşarak yendik" dedi.

DURUMLARI GAYET İYİ

İzmir'de yaşayan Çiğdem Serfiçeli ve Yeşim Akın, 18 Ağustos 1975'te tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldi. 2 Ağustos 2021'de rutin kontrol için hastaneye gittiğinde mamografi çektiren Çiğdem, meme kanseri tanısı aldı ve hemen ikizini arayarak onun da doktora gitmesini istedi. Yeşim Akın'a da gittiği hastanede 10 Ağustos 2021'de ikiziyle aynı tanı kondu. Sağ memelerinde 1. evre kansere rastlanılan ikizler, Medicana International İzmir Hastanesi'ndeki tedaviyle sağlıklarına kavuştu.

Medicana International İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Gülcan Bulut, "Çiğdem Hanım hormonal tedavi adayıydı. Radyoterapi ve hormonal tedavi aldı. Tümörü 7 milimdi. Çiğdem Hanım, taramalarla hastalığı tespit edilen ve ikizine de yol göstermiş bir hastamız. Yeşim Hanım'ın tümörü biraz daha büyük olduğu için önceliğimiz kemoterapi oldu. İkisinin de metastazı yok ve takipli hastalar. Şu an durumları iyi" diye açıklamada bulundu.