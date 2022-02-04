İZDENİZ’den skandal karar

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin kötü yönetildiği için sürekli zarar eden ve İzmir Marina'ya boş yere ayda 480 bin lira kira ödemek zorunda bırakılan İZDENİZ şirketinde skandal bir karara imza atıldı. İZDENİZ, artan maliyetler bahanesiyle vapur seferlerinin sayılarını azaltma kararı aldı.

FATURA İZMİRLİ'YE ÖDETİLDİ

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Sürekli artan akaryakıt fiyatları, yedek parça, bakım, onarım ve personel giderleri, yolcu sayısının en az olduğu sefer saatlerinde düzenleme yapılmasını zorunlu kılmıştır. Kış dönemi süresince uygulanacak olan yeni düzenleme, yaz sezonunda tekrar değerlendirilecektir" denildi.

İZDENİZ'in bu kararı tepki çekerken, "İZDENİZ, keyfi yönetimle bu kadar zarar ettirilirken bunun faturası neden İzmirli'ye ödetiliyor" yorumlarına neen oldu. İZDENİZ'deki kötü yönetimin çok sayıda örneği bulunuyor. Başkan Tunç Soyer, körfezde kullanılan vapurlara yanaşma ve barınma yeri olması için İZDENİZ'e İnciraltı'ndaki İzmir Marina'yı aylık 480 bin liraya kiralattı. Ancak, bu marinanın vapurların yanaşması için uygun derinlik ve manevra sahasına sahip olmadığı anlaşıldı ve bugüne kadar tek bir vapur burada konaklamadı.

Bunun yerine yine belediyenin zarar eden şirketlerinden Grand Plaza'ya burada Nefes ismiyle bir restoran açtırıldı. Soyer ve Başkanvekili Mustafa Özuslu'nun le bu restoranda sık sık etkinlik yaptığı ve yemekler yediği biliniyor. Sayıştay'ın son raporunda da, marinanın çekek yerinin çalıştırılmaması nedeniyle şirketin ettiği zarara dikkat çekildi.

Raporda İZDENİZ'in toplam hasılatızarara nın, personel giderlerini bile karşılamaya yetmediği vurgulandı

ERHAN GÜLENÇ