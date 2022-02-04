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İzmir İZSU su kesintisi 4 Şubat Cuma

İZSU'dan yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. 'İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek?' soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İşte 4 Şubat Cuma İzmir su kesintisi detayları....