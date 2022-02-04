  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir İZSU su kesintisi 4 Şubat Cuma

İzmir İZSU su kesintisi 4 Şubat Cuma

İZSU'dan yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. 'İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek?' soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İşte 4 Şubat Cuma İzmir su kesintisi detayları....

04.02.2022, 10:38 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022, 10:46

İzmir İZSU su kesintisi 4 Şubat Cuma

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurud. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 4 Şubat Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir İZSU su kesintisi 4 Şubat Cuma

BERGAMA KURTULUŞ
04.02.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BEYDAĞ SARIKAYA
04.02.2022 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

BUCA MURATHAN
04.02.2022 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 4 Şubat Cuma

ÇEŞME YALI
04.02.2022 saat 09:45 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME MUSALLA
04.02.2022 saat 09:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR BAHAR, GÜLYAKA
04.02.2022 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 4 Şubat Cuma

KARŞIYAKA BOSTANLI
4.02.2022 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA İSTİKLAL MAH, ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ULUCAK CUMHURİYET
04.02.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK TÜRKCEDİT
03.02.2022 saat 11:55 ile 04.02.2022 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 5 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 4 Şubat Cuma

KINIK FATİH
04.02.2022 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ DEMİRCİLİ
04.02.2022 saat 10:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE KIRTEPE
03.02.2022 saat 11:10 ile 14:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.