İzmir’de düğün salonuna kumar baskını! Binlerce lira ceza kesildi

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir düğün salonunun perdelerinin çekili olduğunu ve içeride ise ışıkların yandığını fark etti. Bunun üzerine salona giren ekipler 'kandil günü' tombala oynayan 41 kişiye suçüstü yaptı.

Savcılık talimatı ile polisler tarafından düğün salonunda yapılan aramalarda; 14 masada 200 adet tombala oyun kartı, yüklü miktarda renkli oyun pulları, 90 adet şeffaf camlı tombala makinesi ve 2 adet LCD televizyon ele geçirildi. Ayrıca, düğün salonundaki 1 adet kamera kayıt cihazına da polislerce el konuldu.





100 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Öte yandan, kumar oynarken suçüstü yakalanan 41 kişiye yaklaşık 100 bin lira para cezası kesilirken, iş yeri sahibi hakkında ise kapalı ortamda sigara içmek ve içilmesine müsaade etmek ile kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçlarından adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kumar oynatılan mekanlara operasyon