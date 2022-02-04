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İzmir'de olaylı gece! Sokak ortasında bağırma kavgası kanlı bitti

İzmir'in Buca ilçesinde, evde olan eşine sokaktan bağırarak hakaretler savurduğu öne sürülen Hasan Erdoğan (25), kendisini uyaran A.D. (23) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

DHA

04.02.2022, 08:28

İzmir’de olaylı gece! Sokak ortasında bağırma kavgası kanlı bitti

Olay, gece saatlerinde Ufuk Mahallesi 913/1 sokakta meydana geldi. Hasan Erdoğan, iddiaya göre evde olan eşine sokaktan bağırarak hakaretler savurmaya başladı. O sırada mahallede bulunan bazı kişiler, Erdoğan'a bağırmaması yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Hasan Erdoğan göğsünden bıçaklanarak kanlar içerisinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hasan Erdoğan, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Erdoğan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hasan Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Öte yandan olay yerinde gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden A.D. isimli şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.