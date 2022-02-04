Narlıdere’nin dönüşümü için siyaset üstü birliktelik

NARLIDERE Belediye Başkanı Ali Engin'i ziyaretinde, ilçede kentsel dönüşüm planları ile ilgili açılan davaları değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Eksiksiz çalışıldı. Halk memnun" dedi. Odaların dava açmasını uygun bulmadığını dile getiren Sürekli, "Kararı mahkeme verecek. Dava açmak demokratik hak ancak yerli yersiz dava açılmasını doğru bulmuyorum" ifadesini kullandı. CHP'li Başkan Engin ise, "Dava sürecine dahil olduk. Plana sonuna kadar sahip çıkacağız" diye konuştu. Narlıdere'de 15.7 hektarlık alanı kapsayan Narlı ve Çatalkaya mahalleleri 2013 yılında Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edilmişti. Alanın dönüşümü için yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Narlıdere Belediyesi'ne verilmişti. Geçtiğimiz aylarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanıp askıya çıkarılan planlar için, Şehir Plancıları Odası mahkeme sürecini başlatmıştı.

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