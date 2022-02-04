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Haberler İzmir Özuslu’nun bir maaşı kesiliyor - Kulağıma Gelenler

Özuslu’nun bir maaşı kesiliyor - Kulağıma Gelenler

4.2.2022

Özuslu’nun bir maaşı kesiliyor - Kulağıma Gelenler

YENİ Asır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu'nun Karşıyaka Kent A.Ş, İzmir Doğalgaz şirketleriyle Kemalpaşa OSB'den maaş aldığını manşetinden duyurdu. CHP'li meclis üyelerinin de rahatsızlıklarını dile getirmesi üzerine CHP Genel Merkezi'nin devreye girdiği belirtiliyor.

BUNUN üzerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Özuslu'yu Kent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğinden almak için harekete geçtiği öğrenildi. Olağanüstü genel kurulla görevden alınacağı belirtilen Özuslu'nun istifa ederek kendisinin ayrıldığı algısı yaratmak isteyebileceği de konuşuluyor

ERHAN GÜLENÇ