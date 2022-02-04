Sağanak Ege’yi yuttu

İzmir'de önceki gece kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı, yol çöktü. Bazı işyeri sahipleri günün ilk ışıklarına kadar nöbet tuttuklarını ifade etti. Bornova'da Ersoy Caddesi kavşağında yol çökerken, Konak Güzelyalı mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki ev ve işyerlerini su bastı.

Mithatpaşa'da 6 katlı binanın bodrum katında yaşayan İlyas Karakoç'un (62) evi de sular altında kaldı. Eşyalarının battığını belirten Karakoç, "Dün geceden bu yana nöbetteyim, suyu tahliye etmek için itfaiyeden yardım istedim" dedi.

YARDIM EDENİMİZ YOK

Sağanak nedeniyle Mithatpaşa'daki işyerini su basan işletme sahibi Övünç Ünlü (36) ise, "Kendi imkanlarımızla saatlerce dükkana dolan suyu boşaltmaya çalıştık. Yıllardır su baskınlarıyla kendi imkanlarımızla mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Ünlü'nün işyerinde yaşanan su baskını güvenlik kamerasına yansıdı. İtfaiye ve polis ekipleri sağanakta teyakkuz halinde olurken, araç sürücüleri ise yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde sağanak yüzünden dereyi aratmayan yollarda araçlar adeta suya gömüldü.

KÖRFEZ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

SAĞANAĞIN getirdiği çamurlu su ve çöplerin denize akması sonucu İzmir Körfezi'nde renk değişimi ve kirlilik dikkat çekti. Sabah saatlerinde çöplüğü aratmayan kıyı ve iskele belgelerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri, biriken atıkların temizliği için uğraş veriyor.

ÇANAKKALE'DE ÇAY TAŞTI

ÇANAKKALE'DE aşırı yağış sebebiyle Biga'daki Kocabaş Çayı taştı. İstinat duvarlarının yıkıldığı anlarda çok sayıda araç sular altında kaldı. Polis ve belediye ekiplerinin de önceki gece boyunca çay kenarındaki araçların kaldırılması için anons yaptığı ortaya çıktı. Sürücüler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyarılırken, belediye ekipleri bazı araçları kaldırmak için yoğun çaba sarf etti.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

AYDIN Kuşadası'nda ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede akşam saatlerinde etkili olan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentte bazı araçlar doludan dolayı zarar gördü.

DİKİLİ'DE YOLA KAYA DÜŞTÜ

İZMİR'İN Dikili ilçesinde de etkili sağanak yaşamı felç etti. İlçede önceki akşam bastıran yağmurda bazı işyerlerini su bastı, derelerde taşma meydana geldi, cadde ve sokaklardaki su birikintileri oluştu. Bademli mahallesinde yağışın etkisiyle yamaçtan koparak yol kenarında düşen kaya parçasının kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlattı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, esnaf ve vatandaşlarla görüşerek, yağışın yol açtığı olumsuz koşulları ortadan kaldırmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

AYAKKABI DEPOSUNDA 100 BİN LİRALIK ZARAR

MANİSA'DAKİ sağanakta Yunusemre ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde yer alan Maiss Ayakkabı firmasının deposunu su bastı. Yüzlerce ayakkabıda 100 bin lira hasar oluştuğu ifade edilirken, depoda bulunan makinelerde de büyük zarar var.

SARAYKÖY MAĞDUR OLDU

DENİZLİ Sarayköy'de sağanak ilçe merkezi başta olmak üzere, bazı mahallelerde ev ve işyerlerinin su baskınına uğramasına yol açtı. Gerali mahallesinde önceki akşam başlayan sağanakla sel felaketi yaşandı. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, olay yerine gelerek mahalle sakinleriyle görüştü. Özbaş, evini su basan bir aileyle ancak suyun karşı tarafından görüşebildi. Sel önüne iş makineleri ile taşlardan bentler oluşturuldu. Meydana gelen üzücü durumda kimsenin yaralanmaması ve hayatını kaybetmemesi oldu.

MUĞLA'DA YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Seki-Elmalı karayolu ulaşıma kapandı. Karayolunun bazı noktalarında kar kalınlığı bir buçuk metreye ulaştı

SUAT SALGIN/İBRAHİM UZUN/ADEM ÜLKER/SEBAHATTİN ALP/ CÜNEYT HASÇELİK